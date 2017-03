Neuer 96-Manager Heldt trifft Ex-Club.

06.03.2017 Hannover. Kurz nach seinem Amtsantritt steht dem neuen Hannover-96-Sportdirektor Horst Heldt bereits ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club Schalke 04 bevor. Der Fußball-Zweitligist nutzt die Länderspielpause in rund zwei Wochen zu einem Testspiel gegen die Gelsenkirchener. Der Bundesligist gastiert am 23. März um 18.30 Uhr zu einer Benefizpartie in der HDI Arena. Der Erlös soll der Sanierung von Fußballplätzen in der niedersächsischen Landeshauptstadt zugute kommen. Heldt war bis zum vergangenen Sommer sechs Jahre lang in Gelsenkirchen tätig. Am Sonntag war er bei 96 als Nachfolger von Sport-Geschäftsführer Martin Bader verpflichtet worden.