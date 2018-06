Nationalspielerin Gablac geht zu Meister Club an der Alster

26.06.2018 Hamburg. Die deutsche Hockey-Nationalspielerin Hannah Gablac verlässt Rot-Weiss Köln und wird in der kommenden Saison für den Deutschen Feld- und Hallenmeister Club an der Alster auflaufen. "Für mich stimmt das Gesamtpaket beim Club an der Alster. Es ist eine tolle Herausforderung", sagte die 23 Jahre alte Medizinstudentin und betonte: "Die Mannschaft ist sehr stark. Mit dem Hallen-Europacup in Hamburg und der Teilnahme am Feld-Europapokal stehen große Herausforderungen mit dem Team an, auf die ich mich freue."