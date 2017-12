Nationalspieler Stindl: Sorge um die Zukunft des Fußballs

15.12.2017 Mönchengladbach. Nationalspieler Lars Stindl sorgt sich um die Zukunft des Fußballs. "Der Fußball als solcher ist so etwas Tolles, dass wir in dieser schnelllebigen Zeit so viel wie möglich davon bewahren sollten", sagte der Kapitän des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach dem Nachrichtenmagazin "Focus".

Er sei sich der wirtschaftlichen Faktoren durchaus bewusst. So könnten nicht alle Spiele wie früher am Samstag um 15:30 Uhr stattfinden, weil die Bundesliga im Konkurrenzkampf mit den europäischen Ligen stehe.

"Aber die Ablösen haben beispielsweise Sphären erreicht, die für die meisten Menschen nicht mehr greifbar sind. Wir müssen aufpassen, dass durch solche Summen im Fußball nicht mehr kaputt geht, als wir gewinnen", sagte der 29-Jährige. (dpa)