NRW will Sicherheitsmaßnahmen neu prüfen

12.04.2017 Düsseldorf. Nach dem Sprengstoff-Angriff auf den BVB-Mannschaftsbus will NRW die Sicherheitsmaßnahmen aller öffentlichen Veranstaltungen im Land neu prüfen. Solange der Hintergrund der Tat und die Zahl möglicher Täter nicht klar seien, werde man "jede Art von Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen natürlich neu überprüfen müssen", sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Mittwoch in Düsseldorf. Es gehe aber nicht darum, dass Veranstaltungen abgesagt würden.