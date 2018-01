NRW-Behindertensportverband zeichnet vier Vereine aus

25.01.2018 Oberhausen. Der Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen hat am Donnerstag in Oberhausen vier Vereine für deren Arbeit ausgezeichnet. Der TSV Bösingfeld aus dem Kreis Lippe wurde für seine Seniorensport-Angebote gewürdigt. Die RBG Dortmund 51 ist Preisträger im Bereich Sportangebote Kinder und Jugendliche. Der TV Ratingen machte sich nach Ansicht des Verbandes vor allem um die Inklusion im Sportverein verdient. Der Club Behindertensport Oberhausen setzte sich in der Kategorie "Sportangebote für Flüchtlinge" durch.

"Alle Vereine haben eine Gemeinsamkeit: Sie leisten tagtäglich hervorragende Arbeit", sagte Reinhard Schneider in seiner Funktion als Vorsitzender des NRW-Verbandes. (dpa)