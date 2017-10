02.10.2017 Köln. Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss vorläufig auf seinen Stürmer Jhon Cordoba verzichten. Der 24 Jahre alte Kolumbianer hat sich nach Vereinsangaben vom Montag im Spiel gegen RB Leipzig (1:2) eine Muskelverletzung am hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Cordoba war am Sonntag in der Begegnung mit dem Champions-League-Starter in der 54. Minute ausgewechselt und durch den Kölner Zugang Claudio Pizarro ersetzt worden.