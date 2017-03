Modeste schießt Köln Richtung Europa

18.03.2017 Köln. Torjäger Anthony Modeste lässt den 1. FC Köln weiter von der ersten Europacup-Teilnahme seit 25 Jahren träumen. Dank eines Dreierpacks ihres Stürmerstars besiegten die Rheinländer den Tabellenfünften Hertha BSC verdient mit 4:2 (3:0) und rückten bis auf drei Zähler an die Berliner heran.

Nach dem frühesten Kölner Saisontor durch Yuya Osako (6. Minute) legte Modeste (35./37./62.) eine erneute One-Man-Show hin. Mit nun 22 Saisontreffern rückte der unter der Woche wieder nicht für die Nationalmannschaft nominierte Stürmer bis auf einen Treffer an den Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang an der Spitze der Bundesliga-Torjägerliste heran.

Die Hertha, die in dieser Saison in der Europa-League-Quali gescheitert war, gefährdet weiter Woche für Woche ihre durch Heimstärke erarbeitete Ausgangsposition. Die Niederlage in Köln, die die Tore von Vedad Ibisevic (50./Foulelfmeter) und John Brooks (69.) nicht mehr verhinderten, war bereits die sechste auswärts in Serie. (dpa)