Mit klarem Auftrag nach Gladbach: RB Leipzig will den Sieg

03.02.2018 Leipzig. Beide Mannschaften sind seit Wochen nicht in Topform. Beide wollen aber am Ende der Saison einen Platz, der zum Direkteinzug in die Champions League reicht. Vor dem direkten Duell liegt RB Leipzig einen Punkt vor Borussia Mönchengladbach.

Ein Sieg soll her, unbedingt. RB Leipzig will wieder neu durchstarten. Und Gegner Borussia Mönchengladbach wäre genau richtig dafür. Mit einem Drei-Punkte-Erfolg würde die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl einem direkten Konkurrenten um die direkten Champions-League-Plätze in der Fußball-Bundesliga wichtige Zähler nehmen und vier Punkte zwischen sich und die Borussen legen.

"Es wird eine interessante Partie zwischen zwei Mannschaften, die sich einen offenen Schlagabtausch leisten werden", prophezeite Hasenhüttl. Man wolle mit aller Macht gewinnen bei den Gladbachern, kündigte der 50 Jahre alte Österreicher an. Verloren haben die Sachsen zumindest noch nie im Oberhaus gegen die Mönchengladbacher.

Bei beiden Mannschaften läuft es seit Wochen aber nicht wie erhofft. Die Borussia feierte auch nur zwei Siege aus den vergangenen sieben Spielen, Leipzig gar nur einen aus acht Pflichtpartien. Zudem hat auch Hasenhüttls Trainerkollege Dieter Hecking große Personalsorgen: Neun Spieler stehen auf der Verletztenliste.

Bei Leipzig sind es dagegen nur zwei: Im deutschen Nationalspieler Marcel Halstenberg und dem schwedischen Auswahlakteur Emil Forsberg fehlen allerdings wichtige Säulen in der Abwehr und im Mittelfeld.

Auf dem Transfermarkt verstärkten sich die Leipziger kurz vor dem Ende des Winterfensters noch mit dem 20 Jahre alten Engländer Ademol Lookman. Er kann im offensiven Mittelfeld von links über die Mitte bis rechts und auch im Angriff spielen. Ob er gegen Gladbach an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) sein Bundesliga-Debüt feiern wird, bleibt abzuwarten. (dpa)