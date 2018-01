Misstöne um Goretzka-Wechsel: Heynckes lobt Haltung

21.01.2018 München. Jupp Heynckes hat im Zusammenhang mit dem Wechsel von Nationalspieler Leon Goretzka zum FC Bayern mit Verständnis auf die Verärgerung von Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies reagiert. Der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters hätte sich aber zugleich eine sachlichere Reaktion von Tönnies gewünscht.

"Ich finde, dass man natürlich enttäuscht sein kann, dass solch ein wichtiger und wertvoller Spieler den Club wechselt", sagte Heynckes nach dem 4:2 am Sonntag in der Bundesliga gegen Werder Bremen. Goretzka sei aber ein junger Spieler, "und da darf ich nicht so emotional reagieren. Ich denke, dass sich das alles beheben wird, weil Leon einen sehr guten Charakter hat", sagte Heynckes weiter.

"Er ist ein Spieler, der auf dem Spielfeld immer Haltung gehabt hat und immer alles für die Mannschaft gegeben hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass er das auch bis zum Sommer macht."

Tönnies hatte aufgebracht auf den im Sommer anstehenden Wechsel von Goretzka zum FC Bayern reagiert. "Meine erste Reaktion war, Du solltest das Trikot von Schalke nicht mehr tragen", sagte der Aufsichtsratvorsitzende im TV-Sender Sky.

Goretzka wechselt ablösefrei zu den Münchnern. Dort hat er einen Vierjahresvertrag unterschrieben. (dpa)