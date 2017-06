Mischa Zverev beim Tennis-Turnier in Halle im Achtelfinale

20.06.2017 Halle/Westfalen. Mischa Zverev steht beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle im Achtelfinale. Der Davis-Cup-Profi setzte sich am Dienstag bei den Gerry Weber Open zum Auftakt gegen Lukas Lacko aus der Slowakei mit 6:4, 6:4 durch. Der 29-Jährige benötigte 75 Minuten für seinen insgesamt ungefährdeten Erfolg. Der ältere der beiden Zverev-Brüder könnte nun auf den Schweizer Roger Federer treffen. Der an Nummer eins gesetzte Turnierfavorit spielt am Dienstag noch gegen Yuichi Sugita. Der Japaner ersetzt Yen-Hsun Lu aus Taiwan, der verletzt passen musste. Am Montag hatten bereits Philipp Kohlschreiber und Dustin Brown die nächste Runde erreicht.