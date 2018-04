Ministerpräsident ehrt Olympia- und Paralympics-Teilnehmer

10.04.2018 Düsseldorf. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am Dienstag in Düsseldorf Olympia- und Paralympics-Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen empfangen. "Viele Millionen Sportfans haben unseren Athletinnen und Athleten in Pyeongchang die Daumen gedrückt. Die Leistungen, mit denen uns nordrhein-westfälische Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeistert haben, verdienen große Anerkennung und sind ein großartiger Erfolg für das Sportland Nordrhein-Westfalen", sagte Laschet.

Die Sportstiftung NRW belohnte die 13 Sportlerinnen und Sportler, unter ihnen auch die Eishockey-Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff, Moritz Müller und Felix Schütz sowie Paralympics-Gewinnerin Andrea Eskau, mit einer Prämie von jeweils 3500 Euro. (dpa)