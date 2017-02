Metzelder verlässt FC Ingolstadt: Sportdirektor in Münster

15.02.2017 Ingolstadt. Malte Metzelder verlässt den FC Ingolstadt und wird neuer Sportdirektor beim Drittligisten Preußen Münster. Wie die Schanzer am Mittwoch mitteilten, beendet der 34-Jährige seine Arbeit als Assistent der Ingolstädter Geschäftsführung mit Ablauf des Monats März und verlässt den Bundesligisten nach zehn Jahren. Am 1. April tritt Metzelder seinen neuen Posten an.

In Münster war der frühere Verteidiger Profi geworden, ehe er über die Stationen Dortmund und Aalen im Sommer 2007 nach Ingolstadt kam. Nach seinem Karriere-Ende 2014 hatte Metzelder schließlich den Assistenz-Posten übernommen. Der FCI verteilt die Aufgaben intern neu. (dpa)