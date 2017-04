Merkel verurteilt Anschlag auf Dortmund-Bus

12.04.2017 Allendorf. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Reaktionen nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gelobt. "Es gab gestern angesichts der Ereignisse eine großartige Solidarität aller. Der Fans aus Deutschland, aus Dortmund, aber auch aus Monaco", sagte sie am Mittwoch in Allendorf (Eder), wo sie an einem Festakt zur Eröffnung eines Entwicklungszentrums des Heiztechnikherstellers Viessmann teilnahm. Das sei ein "klares Signal" gegen jede Art von Gewalt.

Sie verurteilte den Angriff. "Wir sind uns einig, dass es sich hier um eine widerwärtige Tat handelt", sagte Merkel. Mit Blick auf das Champions-League-Spiel des BVB gegen AS Monaco, das nun am Mittwochabend stattfinden soll, sagte die Kanzlerin: "Unsere Gedanken sind heute bei den Spielern, die das Spiel nachholen werden, beim BVB, bei den Fans. Und wir hoffen, dass es ein friedliches und gutes Spiel werden kann." (dpa)