Mehrwöchige Zwangspause für Dortmunder Talent Sancho

05.02.2018 Dortmund. Borussia Dortmund muss in den kommenden Wochen auf Jadon Sancho verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag via Twitter mitteilte, hat sich der 17 Jahre alte Profi beim 3:2-Sieg seiner Mannschaft in Köln eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Der Engländer war bereits im Dezember wegen einer ähnlichen Verletzung ausgefallen. Er ist nach Andrej Jarmolenko der zweite Dortmunder Offensivspieler, der sich binnen weniger Tage verletzte.

Dagegen scheint Mario Götze auf dem Weg der Besserung. Der Weltmeister, der in Köln aufgrund von Rückenproblemen pausieren musste, kehrte am Montag in das Lauftraining zurück. (dpa)