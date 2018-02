Mehr Geld für den Sport in Nordrhein-Westfalen

03.02.2018 Recklinghausen. Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen bekommt mehr Geld aus dem Landeshaushalt. Bis 2022 sollen insgesamt 210 Millionen Euro für die Förderung von Breiten- und Leistungssport fließen. Das sieht eine Vereinbarung vor, die Sport-Staatssekretärin Andrea Milz (CDU) und die Spitzen des Landesportbunds am Samstag in Recklinghausen unterschrieben haben. Pro Jahr soll der Sport damit 42 Millionen Euro aus der Landeskasse erhalten, fast acht Millionen Euro mehr als bisher. Etwa vier Fünftel der Sportfördermittel des Landes sollen an die Sportverbände und die einzelnen Vereine weitergegeben werden. In NRW gibt es rund 18 500 Sportvereine.