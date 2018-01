Medien: 1. FC Köln ersetzt langjährigen Torwarttrainer Bade

02.01.2018 Köln. Der 1. FC Köln ersetzt Medienberichten zufolge seinen langjährigen Torwarttrainer Alexander Bade. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger", der "Express" und der "Kicker" am Montagabend berichteten, habe der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga in dem ehemaligen FC-Keeper Andreas Menger bereits einen Nachfolger gefunden. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" und des "Kicker" habe Bade bislang allerdings keine Kündigung erhalten und sei zum Treffen des Trainerteams am Dienstag eingeladen worden. Dennoch plane Coach Stefan Ruthenbeck ohne ihn.

Bade, der seit 2009 die Kölner Torhüter trainiert, gilt als Vertrauter des ehemaligen FC-Trainers Peter Stöger. Der 1. FC Köln äußerte sich zunächst nicht zu Bade. (dpa)