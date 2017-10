Marcus Uhlig wird Vorstandsvorsitzender bei RW Essen

28.10.2017 Essen. Marcus Uhlig soll den Traditionsclub Rot-Weiss Essen wieder in Richtung Profifußball führen. Am Samstag teilte der Regionalliga-Verein mit, dass Uhlig zum 1. November als Vorstand anfängt und nach seiner Einarbeitung in den kommenden Wochen Vorstandsvorsitzender werden soll. Uhlig hatte bis 2015 unter anderem als Geschäftsführer beim Zweitligisten Arminia Bielefeld gearbeitet.

Uhlig soll in Essen vom bisherigen Vorsitzenden Michael Welling eingearbeitet werden. Welling hatte laut RWE-Mitteilung bereits vor einigen Wochen um die Auflösung seines bis 2020 laufenden Vertrags gebeten. Nach erfolgter Einarbeitung des Nachfolgers will Welling den Club verlassen. Die Essener rangieren nach dem 15. Spieltag auf dem zwölften Rang in der Regionalliga West. Am Samstag hatte sich RWE mit einem 1:1 gegen RW Oberhausen begnügen müssen. (dpa)