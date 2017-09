Marcel Risse fehlt Köln nach Knie-Operation

25.09.2017 Köln. Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss erneut einige Wochen auf Marcel Risse verzichten. Der 27 Jahre alte Offensivspieler, der sich die Meniskusverletzung im Abschlusstraining vor dem Spiel bei Hannover 96 (Sonntag) zugezogen hatte, wurde bereits am Montag in Köln am rechten Knie operiert. Das teilte der Verein mit.

Risse hatte in der vergangenen Spielzeit einen Kreuzbandriss erlitten und war in der gesamten Rückrunde ausgefallen. Zu Beginn der laufenden Saison konnte er nach rund einem Dreivierteljahr Pause sein Pflichtspiel-Comeback feiern. (dpa)