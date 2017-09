MSV weiter ohne Heimsieg: 1:6 Niederlage

16.09.2017 Duisburg. Der 1. FC Nürnberg hat seine Durststrecke in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Torfestival beendet. Die Franken gewannen am Samstag beim MSV Duisburg mit 6:1 (2:0) und konnten nach drei Partien hintereinander ohne Sieg wieder in das obere Tabellendrittel klettern. Vor 17 788 Zuschauern waren Mikael Ishak (10./25./74. Minute) mit drei Toren, Eduard Löwen (51./77.) und Cedric Teuchert (89.) für Nürnberg erfolgreich. Die Gäste nutzten ihre Chancen wesentlich konsequenter als der MSV, der noch auf seinen ersten Saison-Heimsieg wartet. MSV-Angreifer Moritz Stoppelkamp konnte per Handelfmeter lediglich verkürzen (82.).