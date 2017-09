MSV Duisburg verliert 1:3 gegen Aufsteiger Kiel

22.09.2017 Duisburg. Holstein Kiel ist zurück an der Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Norddeutschen siegten am Freitagabend mit 3:1 (1:0) bei Mitaufsteiger MSV Duisburg. Kingsley Schindler (9. Minute) und Dominick Drexler (73./88. Foulelfmeter) trafen vor 13 578 Zuschauern. Lukas Fröde (90.+2) gelang nur das Anschlusstor. Kiel hatte Glück, dass der MSV in der zweiten Hälfte zahlreiche Chancen nicht nutzte. Moritz Stoppelkamp (52.), Kevin Wolze (67.) oder Stanislav Iljutschenko (77.) vergaben einige Gelegenheiten für die Duisburger, die bereits vor einer Woche zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg deutlich mit 1:6 verloren hatten.