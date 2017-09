MSV Duisburg strebt gegen Nürnberg ersten Heimsieg an

15.09.2017 Duisburg. Der MSV Duisburg strebt gegen den 1. FC Nürnberg seinen ersten Saison-Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga an. "Die Mannschaft hat zuletzt überzeugend gespielt und viel Selbstvertrauen gesammelt. Jetzt müssen wir gegen Nürnberg wieder eine gute Leistung abrufen", sagte MSV-Trainer Ilja Gruew vor der Partie am Samstag.

Nürnberg war erst vor rund einem Monat Gast in Duisburg und hatte das damalige Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 2:1 gewonnen. In der Liga konnte Aufsteiger MSV anschließend aber mit Auswärtssiegen in Heidenheim (2:1) und vor einer Woche mit dem 4:0 bei Arminia Bielefeld überzeugen. (dpa)