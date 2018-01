MSV Duisburg siegt im West-Derby 2:0 beim VfL Bochum

23.01.2018 Bochum. Der MSV Duisburg ist erfolgreich in die zweite Serie der 2. Fußball-Bundesliga gestartet und hat erstmals den Sprung ins obere Tabellendrittel geschafft. Die seit vier Spielen unbesiegten Duisburger gewannen am Dienstag das 52. West-Derby beim VfL Bochum mit 2:0 (2:0) und feierten damit den ersten Pflichtspielsieg in Bochum seit fast 19 Jahren. Die Revierelf hingegen steckt nach der dritten Heimniederlage in der Abstiegszone fest. Vor 17 564 Zuschauern im Bochumer Stadion sicherten Stanislav Iljutcenko (40. Minute) und Kevin Wolze (45.+1) mit ihren jeweils dritten Treffern in Serie den Erfolg.