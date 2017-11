MSV Duisburg setzt in Sandhausen auf seine Auswärtsstärke

02.11.2017 Duisburg. Der MSV Duisburg will im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga seine gute Auswärtsbilanz ausbauen. "Sandhausen ist eine der heimstärksten Mannschaften in der Liga. Wir haben bisher allerdings auch auswärts gut gepunktet und wollen da weitermachen, wo wir auf dem Betzenberg aufgehört haben", sagte MSV-Coach Ilja Gruew vor dem Gastspiel der Duisburger an diesem Freitag (18.30 Uhr) beim SV Sandhausen.

Der MSV rangiert vor dem 13. Spieltag auf dem 14. Tabellenplatz und konnte zehn seiner bisher 13 gewonnenen Punkte in fremden Stadien holen. Zuletzt war dem Aufsteiger ein 1:0-Erfolg beim 1. FC Kaiserslautern gelungen. Zudem kassierte der MSV in den zurückliegenden drei Partien nur ein Gegentor. "Wir haben gezeigt, dass wir defensiv stabil sind. Wir sind gut drauf", erklärte Mittelfeldspieler Cauly Oliveira Souza.

Gegen Sandhausen steht Gruew Defensivakteur Enis Hajri nach abgelaufener Gelbsperre wieder zur Verfügung. Außenverteidiger Nico Klotz muss wegen eines noch nicht auskurierten Zehenbruchs weiter passen. (dpa)