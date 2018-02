06.02.2018 Duisburg. Fußball-Zweitligist MSV Duisburg muss in den nächsten Wochen auf Cauly Souza verzichten. Der 22 Jahre alte Offensivspieler laboriert an einem Virusinfekt und kann nicht mit dem Team trainieren. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Der Brasilianer spielt seit Saisonbeginn bei den Duisburgern und erzielte in bislang 20 Zweitligaspielen fünf Treffer.