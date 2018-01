MSV Duisburg holt im Testspiel Remis gegen Ajax Amsterdam

13.01.2018 Albufeira. Der MSV Duisburg hat sich am Samstag in einem Testspiel ein Unentschieden gegen den niederländischen Renommierclub Ajax Amsterdam erreicht. Der Fußball-Zweitligist und Ajax trennten sich im portugiesischen Albufeira 1:1 (1:1). In Portugal bestreitet der MSV derzeit sein Wintertrainingslager. Die Duisburger waren nach einem Eigentor (22. Minute) in Führung gegangen, Zlatko Janjic (75.) vergab vom Elfmeterpunkt die Entscheidung. Stattdessen traf zwei Minuten später Ajax-Profi Kai Sierhuis (77.) zum Ausgleich. Für Amsterdam war die Partie gegen den MSV das zweite Spiel an einem Tag: Vormittags hatte Ajax den dänischen Club Lyngby BK 5:1 besiegt.