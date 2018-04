MSV Duisburg bis Saisonende ohne verletzten Albutat

12.04.2018 Duisburg. Fußball-Zweitligist MSV Duisburg muss bis zum Saisonende auf Tim Albutat verzichten. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich bei einem Zweikampf im Training einen Teilriss des bereits im vergangenen Sommer operierten Außenbandes zugezogen. Das ergab eine medizinische Untersuchung am Mittwoch in München, teilte der MSV mit. Albutat solle in den kommenden Wochen konservativ behandelt werden. Geplant sei, dass er Mitte Juni wieder das Mannschaftstraining aufnehmen kann.