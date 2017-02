Münster verschafft sich Luft

19.02.2017 Düsseldorf. Preußen Münster will sich nicht mehr in die Abstiegszone in der 3. Fußball-Liga drängen lassen. "Wir haben die Vorbereitung genutzt, um uns stärker zu präsentieren. Das hat die Mannschaft bis jetzt auch ganz gut gemacht", sagte Preußen-Trainer Benno Möhlmann nach dem deutlichen 3:0-Erfolg gegen Sonnenhof-Großaspach. Mit dem zweiten Sieg im vierten Rückrundenspiel konnte sich der Traditionsclub am Samstag etwas Luft im Kampf um den Klassenverbleib verschaffen.

Zwei Punkte beträgt der Vorsprung der Münsterländer auf Abstiegsplatz 18. Am nächsten Spieltag soll mit einem Sieg beim abgeschlagenen Tabellenletzten FSV Mainz II der nächste Schritt gelingen. "Es ist ein realistisches Ziel, drinzubleiben. Aber wir müssen etwas dafür tun und eine Konstanz in unsere Leistungen bringen", betonte Möhlmann.

Einen Dämpfer musste der SC Paderborn verkraften. Die Ostwestfalen unterlagen bei der Zweitvertretung von Werder Bremen mit 0:1. Für Paderborn war es die zweite Rückrunden-Niederlage. Ins Mittelfeld rutschte Fortuna Köln. Das 1:5 gegen Holstein Kiel war die zweithöchste Saisonpleite der Kölner nach dem 0:6 gegen FSV Frankfurt im vergangenen Oktober.

DFB-Pokal-Viertelfinalist Sportfreunde Lotte wahrte mit dem 3:0 gegen RW Erfurt den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Saliou Sané (77./90.) und Kevin Freiberger (87.) erzielten die Lotter Tore erst in der Schlussviertelstunde.

Ganz oben in der Tabelle bleibt der MSV Duisburg, der am kommenden Freitag (18.30 Uhr) Verfolger Magdeburg zum Spitzenspiel empfängt. Auch ohne Keeper Mark Flekken blieben die "Zebras" beim 2:0 gegen Mainz erneut ohne Gegentor. Der Schlussmann fiel wegen einer Oberschenkelzerrung aus und wurde von Marcel Lenz vertreten. "Bei uns wackelt gar nichts. Es ist egal, wer bei uns auf dem Platz steht", sagte Lenz nach seinem ersten Ligaeinsatz in dieser Saison. (dpa)