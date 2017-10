Mönchengladbach gewinnt gegen Bremen

15.10.2017 Bremen. Werder Bremen bleibt in der Fußball-Bundesliga auch nach dem achten Spieltag sieglos. Die Norddeutschen unterlagen am Sonntag daheim mit 0:2 (0:2) gegen Borussia Mönchengladbach und sind mit vier Punkten weiter Tabellenvorletzter. Vor 42 100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion trafen Nationalspieler Lars Stindl in der 27. Minute und Jannik Vestergaard in der 34. Minute für die Gäste, die sich mit dem vierten Saisonsieg auf Rang fünf verbesserten. Bei Werder dürfte nach der erneuten Niederlage auch der Druck auf Trainer Alexander Nouri wachsen.