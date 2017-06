Ludwig/Walkenhorst und Bieneck/Schneider im Achtelfinale

16.06.2017 Den Haag. Die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sowie das deutsche Nationalteam Victoria Bieneck und Isabel Schneider haben sich beim Welttour-Turnier der Beachvolleyballer in Den Haag ins Achtelfinale gespielt. Nach einer Niederlage in der Gruppenphase am Vortag behaupteten sich Ludwig/Walkenhorst am Freitag gegen die Kanadierinnen Taylor Pischke und Kristina May 2:0 (21:18, 21:19). Bieneck/Schneider (Berlin/Leverkusen) hatten sich als Gruppensieger direkt für die Runde der letzten 16 Teams qualifiziert.

Für die deutschen Männer ist das Drei-Sterne-Turnier in Den Haag, das teilweise in einer Halle ausgetragen wird, nach der Gruppenphase bereits beendet. Auch die Weltranglisten-Zweiten Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) müssen nach einem 1:2 (21:17, 19:21, 11:15) gegen das tschechische Duo Barbora Hermannova und Marketa Slukova vorzeitig abreisen. Insgesamt werden bis zu den Finals am Sonntag 150 000 Dollar an Preisgeldern vergeben. (dpa)