Limbach und Wagner gewinnen Meister-Titel mit dem Säbel

29.04.2017 Nürnberg. Die Säbelfechter Anna Limbach und Benedikt Wagner aus Dormagen haben sich am Samstag in Nürnberg die nationalen Meister-Titel gesichert. Limbach holte sich mit ihrem 15:7-Finalsieg gegen Julika Funke (Künzelsau) zum inzwischen dritten Mal seit 2015 den DM-Titel. Für Wagner, der im Finale Vereinskollege Richard Hübers mit 15:12 besiegte, war es nach 2013 der zweite Meistertitel seiner Karriere. "Am Ende haben sich die Favoriten durchgesetzt", sagte Chef-Säbel-Trainer Vilmos Szabo. "Anna hat souverän gefochten und Benedikt ist mit der Empfehlung des Europameisters angereist."