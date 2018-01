Leverkusener Ultras wollen auf Fanutensilien verzichten

24.01.2018 Leverkusen. Die Leverkusener Ultras wollen im Bundesligaspiel gegen Mainz 05 am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) die ersten zwölf Minuten auf sämtliche Fanutensilien verzichten. Damit unterstreichen die Anhänger des Fußball-Bundesligisten ihre Forderung an den Deutschen Fußball-Bund, sämtliche Fanmaterialien bundesweit freizugeben. "Wir werden keine Trommeln aufbauen, keine Fahnen schwenken und keine Zaunfahnen aufhängen", heißt es in einem Aufruf der Ultras.