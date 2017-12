Leverkusen will Serie ausbauen: Herrlich lobt Bremen

12.12.2017 Leverkusen. Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich hat vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen am Mittwoch (20.30 Uhr) den Gegner gelobt. "Bremen ist seit dem Trainerwechsel gut in Fahrt: Fünf Spiele, drei Siege. Das ist stark. Unter Florian Kohfeldt sind sie richtig ins Rollen geraten und treten taktisch variabel auf", sagte Herrlich am Dienstag. Um die Serie von neun Bundesligaspielen ohne Niederlage gegen den Tabellen-17. auszubauen, müsse seine Elf "hohe Laufbereitschaft" und "hohe Disziplin in der Abwehr" zeigen.

Die Rheinländer sind in dieser Saison in sieben Heimspielen noch unbesiegt, spielten aber auch viermal unentschieden in der BayArena. Mit einem Erfolg könnte der Sprung in die Champions-League-Ränge gelingen. "Es geht nicht um irgendwelche Serien. Demut ist angesagt. In den letzten beiden Heimspielen waren unsere Leistungen gut, aber die Punkte haben gefehlt. Wir hätten jeweils zwei Zähler mehr mitnehmen sollen", meinte Herrlich, der weiter auf Linksverteidiger Wendell (Rot-Sperre) und Charles Aranguiz (Muskelfaserriss in der Wade) verzichten muss. (dpa)