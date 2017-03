Leverkusen verliert gegen Hoffenheim

18.03.2017 Sinsheim. Für Bayer Leverkusen bleibt der Weg zurück ins internationale Geschäft steinig, 1899 Hoffenheim darf hingegen auf den Sprung in die Königsklasse hoffen. Die Werkself unterlag am Samstag beim Champions-League-Anwärter mit 0:1 (0:0) und wartet weiter auf den ersten Sieg unter ihrem neuen Trainer Tayfun Korkut. Drei Tage nach dem Königsklassen-Aus bei Atlético Madrid mussten die Gäste in der Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen: Vor 28 117 Zuschauern in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena traf Sandro Wagner (62. Minute) mit seinem elften Saisontor für die zuhause weiter ungeschlagenen Kraichgauer.