Leverkusen verbessert: 3:0 gegen HSV

24.09.2017 Leverkusen. Bayer Leverkusen hat den Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld in der Fußball-Bundesliga geschafft. Das Team von Trainer Heiko Herrlich gewann am Sonntagabend zum Abschluss des sechsten Spieltages gegen den Hamburger SV verdient mit 3:0 (2:0). Kevin Volland (20./83.) und der Argentinier Lucas Alario (23.) trafen für den Werksclub. Alario gab sein Debüt für Bayer. Mit sieben Punkten verbesserte sich Leverkusen auf Platz zehn. Die Hamburger (6 Punkte) rutschten nach der vierten Niederlage nacheinander bis auf Rang 15 ab.