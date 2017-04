Leverkusen unterliegt in Leipzig mit 0:1

08.04.2017 Leipzig. Aufsteiger RB Leipzig hält dank Joker Yussuf Poulsen weiter direkten Kurs auf die Champions League. Durch den Last-Minute-Treffer des dänischen Nationalspielers setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl am Samstag gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 (0:0) durch. Vor 42 558 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena sorgte Poulsen (90.+3) für den dritten Bundesliga-Sieg des Neulings in Serie, nachdem Kapitän Willi Orban kurz zuvor noch die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (88.).

Damit baute der Tabellenzweite mit 58 Punkten seinen Vorsprung auf Verfolger Hoffenheim aus und ist auf dem Weg in die Königsklasse wohl nur noch schwer zu stoppen. Denn mit 60 Punkten war in den vergangenen fünf Spielzeiten zumindest die Qualifikation für die europäische Eliteliga immer garantiert.

Die Werkself von Trainer Tayfun Korkut musste indes den nächsten Rückschlag im Kampf um die Europacupplätze hinnehmen. Nach dem 2:0-Sieg gegen Schlusslicht Darmstadt, dem ersten unter Korkut, war es die 13. Saisonniederlage für den diesjährigen Champions-League-Starter. (dpa)