Leverkusen siegt 6:2 bei der Hertha

20.05.2017 Berlin. Hertha BSC hat den direkten Sprung in die Europa League vorerst verpasst. Zwar beendeten die Berliner nach einem klaren 2:6 (0:3) im eigenen Stadion gegen Bayer Leverkusen die Saison auf Platz sechs. Doch wenn Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag das DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund gewinnt, muss der Hauptstadtclub wie bereits im Vorjahr schon in der Qualifikation für die Europa League ran. Der Berliner Bundesligist muss dem BVB die Daumen drücken. Den bei einem Dortmunder Sieg könnte Hertha als Sechster der Fußball-Bundesliga direkt in der Gruppenphase starten.

Rang fünf verspielte das Team von Trainer Pal Dardai am 34. Spieltag mit einer schwachen Heimvorstellung gegen Bayer. Für Leverkusen ging es im letzten Spiel unter Trainer Tayfun Korkut um nichts mehr - entsprechend locker und gelöst spielten die Gäste vor 55 617 im Olympiastadion auf. Chicharito mit seinem elften Saisontor (5. Minute) und der junge Kai Havertz (45.+1) machten schon in der ersten Halbzeit den versöhnlichen Saisonabschluss für Leverkusen perfekt.

Stefan Kießling erhöhte mit einem Foulelfmeter auf 4:0 (64.). Später traf Charles Aránguiz ebenfalls noch vom Punkt (81.). Joel Pohjanpalo setzte den Schlusspunkt (90.). Die Hertha-Treffer von Mitchell Weiser (71.) und Sami Allagui (86., Foulelfmeter) änderte nichts mehr. Mit 41 Punkten landete Leverkusen auf Platz zwölf, der allerdings weit entfernt von den eigenen Ansprüchen ist. (dpa)