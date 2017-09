01.09.2017 Leverkusen. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen leiht Verteidiger Aleksandar Dragovic für ein Jahr in die englische Premier League an Leicester City aus. Das teilte der Club in der Nacht zum Freitag mit. Der österreichische Nationalspieler war vor einem Jahr von Dynamo Kiew nach Leverkusen gewechselt. Beim Bundesligisten steht Dragovic noch bis 2021 unter Vertrag.