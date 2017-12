Leverkusen in Hannover ohne Aranguiz

15.12.2017 Leverkusen. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen plant für die Partie am Sonntag (15.30 Uhr) bei Hannover 96 weiter ohne Charles Aranguiz. "Er macht Fortschritte. Aber für Hannover spielt er definitiv keine Rolle. Das Risiko ist einfach noch zu groß", sagte Trainer Heiko Herrlich am Freitag. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler Aranguiz hatte sich am 2. Dezember im Duell mit Borussia Dortmund einen Faserriss in der Wade zugezogen. Der Chilene könnte laut Herrlich möglicherweise im Pokalspiel am Mittwoch bei Borussia Mönchengladbach ein Comeback feiern: "Wir schauen von Tag zu Tag, ob es bis Mittwoch reicht."

Den Höhenflug seiner Mannschaft, die seit elf Ligaspielen unbesiegt ist und sich am vergangenen Spieltag erstmals seit Mai 2016 wieder auf einen Champions-League-Platz verbesserte, will Herrlich nicht überbewerten: "Natürlich sieht es gut aus. Aber der Tabellenstand ist immer nur eine Momentaufnahme." Der Coach sieht bei allen Fortschritten noch Verbesserungspotenzial: "Wir sind punktetechnisch auf einem guten Weg. Aber es gibt genug Ansätze für Kritikpunkte. Die Chancenverwertung zum Beispiel ist noch nicht ideal."

Nach Einschätzung von Herrlich steht sein Team in Hannover vor einer schweren Aufgabe: "Die spielen bisher eine sehr gute Runde und hatten einen beeindruckenden Start. Die werden keine Angst haben vor uns. Wir müssen unser Bestes abrufen und vor allem bei Standards aufpassen." (dpa)