Leverkusen gegen Bayern München erneut ohne Chicharito

14.04.2017 Leverkusen. Bayer Leverkusen muss im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayern München erneut auf Angreifer Chicharito verzichten. Der 28 Jahre alte Mexikaner bestritt zwar am Freitag das komplette Mannschaftstraining, wird aber trotzdem nicht zum Kader gehören. "Die letzten Prozente fehlen. Und wir müssen an die Gesundheit des Spielers denken", sagte Bayer-Chefcoach Tayfun Korkut. Chicharito hat nach wie vor mit den Folgen von Muskelbeschwerden zu kämpfen.

Für Roger Schmidts Nachfolger Korkut ist die Begegnung mit den Bayern das siebte Pflichtspiel als Trainer der Leverkusener. Seine Bilanz ist bislang bei nur einem Sieg (2:0 in Darmstadt), zwei Niederlagen und drei Unentschieden negativ. Bayer belegt vor dem 29. Spieltag mit 35 Punkten Tabellenrang zwölf. "Ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft die Saison schon abgehakt hat", betonte Korkut. (dpa)