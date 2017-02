Leverkusen feiert 3:1-Sieg in Augsburg - Bellarabi mit 50 000. Tor

17.02.2017 Augsburg. Bayer Leverkusen hat beim FC Augsburg das 50 000. Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga erzielt und einen verdienten Auswärtssieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt gewann am Freitagabend mit 3:1 (2:0). Karim Bellarabi gelang in der 23. Minute der historische Jubiläumstreffer. Vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid sorgte Javier "Chicharito" Hernández mit seinen beiden Toren für die Entscheidung (40./65.). Der Anschlusstreffer von Dominik Kohr (60.) war vor 25 010 Zuschauern zu wenig für die Augsburger.