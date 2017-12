Letzter beim Ersten: Schwerer Auftakt für Veh mit Köln

13.12.2017 Düsseldorf. Drei West-Vereine sind am Mittwoch im zweiten Teil des 16. Bundesliga-Spieltags im Einsatz. Kölns Sportchef Armin Veh erlebt dabei ein schwere Premiere. Schalke und Leverkusen stehen dagegen vor lösbaren Aufgaben.

In seinem ersten Spiel als Sportchef des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln steht Armin Veh die denkbar schwerste Aufgabe bevor. Zwei Tage nach seinem Amtsantritt muss der 56-Jährige heute mit dem Tabellenletzten beim bereits als Herbstmeister feststehenden FC Bayern München antreten.

Die beiden weiteren West-Vereine mit Spielen am Mittwoch wollen sich oben festsetzen: Schalke 04, vor diesem Spieltag Dritter, empfängt den Tabellensiebten, das Überraschungsteam des FC Augsburg.

Bayer Leverkusen, das als Fünfter in den 16. Spieltag geht, spielt gegen Werder Bremen. Die Hanseaten sind zwar nur Drittletzter, gewannen unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt aber drei von fünf Spielen und sorgten durch das 2:1 am Samstag in Dortmund für die Entlassung von BVB-Trainer Peter Bosz. Alle Spiele beginnen um 20.30 Uhr (live bei Sky). (dpa)