Letzte deutsche Badminton-Einzelspieler ausgeschieden

03.03.2017 Mülheim/Ruhr. Der deutsche Badminton-Meister Fabian Roth hat den Einzug in das Viertelfinale der German Open verpasst. Der 21-Jährige unterlag am Donnerstagabend in Mülheim im Achtelfinale der mit 120 000 US-Dollar dotierten Veranstaltung dem Japaner Takuma Ueda 21:10, 19:21, 16:21. Im Dameneinzel ist als letzte deutsche Vertreterin die 18-jährige Yvonne Li ebenfalls im Achtelfinale ausgeschieden. Sie unterlag mit 8:21, 19:21 der an Position acht gesetzten Ayumi Mine aus Japan.

Noch im Turnier vertreten ist Doppelspezialistin Carla Nelte. Sie erreichte im Damendoppel an der Seite von Isabel Herttrich mit einem Sieg über die topgesetzten Japanerinnen Naoko Fukuman und Kurumi Yonao mit 21:18, 8:21, 21:17 das Viertelfinale. Das gelang ihr auch im Mixed mit Raphael Beck durch einen Sieg über die Thailänder Bodin Isara und Savitree Amitrapai mit 14:21, 21:18, 23:21. (dpa)