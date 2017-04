06.04.2017 Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG kann in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga weiterhin mit Leon Niederberger planen. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wurde die Option im Vertrag des 21 Jahre alten Stürmers beidseitig gezogen. Damit verlängert sich die Laufzeit um ein weiteres Jahr für die kommende Saison. Der Bruder des Nationaltorhüters Mathias Niederberger absolvierte bislang 14 Spiele in der DEL.