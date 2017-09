Leipzig und Gladbach trennen sich 2:2

16.09.2017 Leipzig. Drei Tage nach dem geglückten Champions-League-Debüt ist RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga nicht über ein Remis gegen Borussia Mönchengladbach hinausgekommen. Die Sachsen trennten sich am Samstagabend trotz zweimaliger Führung nur mit 2:2 (2:1) von der Elf von Trainer Dieter Hecking. Leipzig rutschte damit zunächst auf Rang fünf ab, Gladbach ist Zehnter. Nationalstürmer Timo Werner mit seinem vierten Saisontor in der Liga (17. Minute) und Jean-Kevin Augustin (31.) trafen für die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl. Thorgan Hazard (25./Foulelfmeter) und Lars Stindl (61.) glichen zweimal für die Gäste aus. Leipzigs Naby Keita sah nach einem Tritt ins Gesicht von Christoph Kramer kurz vor Schluss noch die Rote Karte (83.).