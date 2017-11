Laschet: Ohne Schäfer kein "Wunder von Bern"

07.11.2017 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den im Alter von 90 Jahren gestorbenen Fußball-Weltmeister Hans Schäfer gewürdigt. "Das "Wunder von Bern" hätte es ohne ihn nie gegeben. Und damit auch nicht das Gefühl von Stolz und Selbstbewusstsein, das uns dieses historische Ereignis im Deutschland der Nachkriegszeit gegeben hat", sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen und besonders beim 1. FC Köln werde Schäfer unvergesslich bleiben.