Landessportbund NRW darf auf mehr Fördergelder hoffen

16.11.2017 Düsseldorf. Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB) kann auf mehr finanzielle Unterstützung durch die Landesregierung hoffen. Die jährliche Förderung an den LSB in Höhe von rund 34,3 Millionen Euro soll um fünf Millionen Euro pro Jahr erhöht werden. Dies sieht der von Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) am Mittwoch zur Beratung in den Düsseldorfer Landtag eingebrachten Haushaltsentwurf vor. Die zusätzlichen fünf Millionen Euro seien für die gezieltere Trainerförderung im Leistungssport vorgesehen, teilte der LSB am Donnerstag mit.

"Der erste Schritt zum späteren Medaillengewinn bei Olympischen Spielen fängt bei einem hoch qualifizierten und angemessen entlohnten Trainer an", sagte der LSB-Vorstandsvorsitzende Christoph Niessen. Die FDP-Fraktion will die Förderung sogar um acht Millionen Euro erhöhen. Auch der Breitensport solle mit weiteren drei Millionen gefördert werden. Niessen nannte es ein "wichtiges Signal", dass die Politik den "Leistungs- und Breitensport fest im Blick hat". (dpa)