04.09.2017 Lübbecke. Handball-Bundesligist TuS N-Lübbecke muss in den kommenden zehn Wochen auf seinen Spielmacher Kenji Hövels verzichten. Laut Vereinsangaben vom Montag hat sich der 24-Jährige in der mit 18:21 verlorenen Partie des Aufsteigers am Sonntag beim GWD Minden einen Spiralbruch der rechten Hand zugezogen. Ob Hövels operiert werden muss, soll eine Untersuchung an diesem Dienstag ergeben.