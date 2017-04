Kurze Trainingseinheit der BVB-Profis: Auch Reus dabei

Fans halten Schilder mit der Aufschrift "You'll never walk alone".

12.04.2017 Dortmund. Die Profis von Borussia Dortmund haben am Mittwochvormittag auf dem Trainingsgelände ein kurzes, nicht öffentliches Training absolviert. Auch der zuletzt angeschlagene Marco Reus nahm an der Einheit teil. Vor dem Gelände haben sich einige Fans versammelt. Auf einem Plakat stand: "You'll never walk alone".

Nach der knapp halbstündigen Einheit haben die meisten Profis das Trainingsgelände mit ihren Privatwagen wieder verlassen. Anschließend fuhr ein schwarzer Mannschaftsbus des Clubs vor. Es war nicht der, auf den der Sprengstoffanschlag verübt wurde, sondern ein zweites identisches Modell. Ob die Mannschaft am späten Nachmittag mit dem offiziellen oder einem neutralen Bus zum Stadion fahren wird, ist offen. (dpa)