Krefelder Pinguine verpflichten kanadischen Torhüter

13.05.2017 Krefeld. Die Krefeld Pinguine haben den kanadischen Torhüter Andrew Engelage verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt aus der 2. schwedischen Liga zu dem Club in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). "Er wird der sichere Rückhalt unseres Teams sein", sagte Krefelds Sportlicher Leiter Matthias Roos. Und Chef-Trainer Rick Adduono lobte: "Andrew ist ein großer Torhüter, der erfolgshungrig ist, über ein ausgezeichnetes Stellungsspiel verfügt und in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Konstanz in seinen Leistungen gezeigt hat". Zur Vertragslaufzeit machten die Krefelder am Samstag keine Angaben.