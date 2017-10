09.10.2017 Krefeld. Die Krefeld Pinguine haben Stürmer Jordan Caron für die laufende Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Der 26 Jahre alte Kanadier stand zuletzt zwei Jahre lang bei den Chicago Wolves in der amerikanischen AHL unter Vertrag, bestritt zuvor aber auch 166 Partien in der NHL. Das teilten die Krefelder am Montag mit.